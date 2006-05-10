450 чоловік евакуювали з вокзалу у Харкові
12:16, 10 травня 2006Суспільство
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"Жартівницю" вже затримала міліція
У Харкові невідома особа по телефону повідомила міліцію, що у приміщенні залізничного вокзалу Харків-Пасажирський закладено вибухівку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з вокзалу негайно було евакуйовано близько 450 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення зробила 20-річна жителька Луганської області. Підозрювану затримано.
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