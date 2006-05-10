450 чоловік евакуювали з вокзалу у Харкові

У Харкові невідома особа по телефону повідомила міліцію, що у приміщенні залізничного вокзалу Харків-Пасажирський закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з вокзалу негайно було евакуйовано близько 450 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення зробила 20-річна жителька Луганської області. Підозрювану затримано.