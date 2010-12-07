Ніколи золото не коштувало так дорого

Ціна на золото на світових фондових ринках піднялася до свого історичного максимуму і склала $1415 за трійську унцію, піднявшись за сесію на $9,5, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Ніколи ще в історії світових ринків золото не коштувало на біржах так дорого.

Протягом сесії 6 грудня ціна трійської унції піднімалася і ще вище – до 1422,4 долара.