Ніколи золото не коштувало так дорого
00:43, 07 грудня 2010Суспільство
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Закінчилися торги на фондових ринках
Ціна на золото на світових фондових ринках піднялася до свого історичного максимуму і склала $1415 за трійську унцію, піднявшись за сесію на $9,5, повідомляє ІТАР-ТАРС.
Ніколи ще в історії світових ринків золото не коштувало на біржах так дорого.
Протягом сесії 6 грудня ціна трійської унції піднімалася і ще вище – до 1422,4 долара.
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