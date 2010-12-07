Україна і Литва зацікавлені розширювати проект «Вікінг»

Україна і Литва зацікавлені у залученні інших країн до перевезень потягом «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили міністр господарства Литовської Республіки Дайнюс КРЕЙВІС і міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Зокрема, Д.КРЕЙВІС відзначив, що обидві сторони зацікавлені розширювати таке перевезення, «залучати більше країн – Туреччину, йти глибше на південь до Йорданії тощо». Крім того, він додав, що вони хотіли б підключити до потягу більше українських портів.

«Я думаю, це один з основних напрямів наших переговорів», - сказав Д.КРЕЙВІС.

У свою чергу, К.ЄФИМЕНКО відзначив, що з Туреччиною питання щодо потягу «Вікінг» обговорюється з серпня, і є повне взаєморозуміння.

"Сьогодні ми обговорюємо всі процедури, щоб вони могли своїми поромами перевозити вже сформовані потяги. Поки йдеться про один пором, потяг на тиждень. Це поки, щоб показати привабливість маршруту», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Він відзначив, що найближчим часом питання буде вирішене.

За словами міністра, планується підключити до роботи Іллічівський і Південний порти.

Крім того, він відзначив, що йде розширення і у західному напрямі. «Ми розширюємо і на захід цю вісь, це порти і Латвії, і Естонії», - сказав він.

За даними міністра, сьогодні рух формується з двох-трьох потягів на тиждень.

Нагадаємо, 6 грудня відбулося ХІІ засідання міжурядової Українсько-Литовської комісії з питань торговельно-економічної і науково-технічної співпраці.