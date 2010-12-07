Губернатор: держава недоотримає того, що планувала

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що від збереження існуючої системи оподаткування малого бізнесу (спрощеної системи) «постраждають усі люди», всі пересічні українці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції, коментуючи прийняття нового Податкового кодексу України з урахуванням пропозицій глави держави.

На думку А.БЛИЗНЮКА, підприємці своїми протестами добилися від Президента збереження спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу, але тим самим урізали можливості держави для поліпшення життя всім, хто перебуває на бюджетному фінансуванні.

«Прийнявши вимоги страйкуючих, або не знаю, як їх назвати, людей, які там ночували на Майдані, держава недоотримає того, що вона планувала одержати до бюджету, - пояснив А.БЛИЗНЮК. - І плани на поліпшення життя бюджетників, ветеранів, людей, що звертаються в лікарні, дітей у школах і дитячих садках, просто плани держави в цьому питанні, або амбіції (держави) будуть меншими. І все. Тобто, постраждають усі люди. Треба буде приймати рішення зменшувати витрати на армію, на міліцію, або ще на щось, я не знаю».

При цьому губернатор підкреслив, що говорить не про якісь конкретні суми, а в цілому про ситуацію, що склалася, в економіці країни. «Я кажу не про конкретні суми, я кажу про принцип – держава планувала одержати ці гроші і розділити їх на потреби держави. Тепер просто держава їх не одержить і держава не зможе зробити те, що вона планувала зробити», - додав А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично відміняв спрощену систему оподаткування і підсилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ 3 грудня підписав Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.