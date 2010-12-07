Пірати погодилися звільнити судно, у складі екіпажу якого є українець

Досягнуто домовленості з піратами щодо умов звільнення судна Eleni P, у складі екіпажу якого перебуває один українець.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, посилаючись на інформацію Посольства України у Грецькій Республіці.

“Планується, що після передачі викупу та перевірки плавоспроможності, балкер вирушить до одного з найближчих безпечних портів у супроводі фрегата ВМС Греції, що входить до складу групи “Аталанта”, - сказав речник МЗС.

За словами О.ДИКУСАРОВА, на судні не було форс-мажорних ситуацій, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я моряків та із забезпеченням екіпажу питною водою і продуктами харчування.

Судно Eleni P, що йшло із вантажем сталепрокату до Китаю, сомалійські пірати захопили 12 травня цього року.