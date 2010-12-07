Завтра в Києві - дощ, мокрий сніг і плюсова температура

Завтра, 8 грудня, в Україні очікуються опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних та північних областях дощ, вночі місцями з мокрим снігом, в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні опади переважно у вигляді дощу; на решті території неістотні опади, лише в центральних областях вночі місцями невеликі опади.

У південній та східній частині місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, у східних областях 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області завтра дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.