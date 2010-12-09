Україна має шанс закінчити рік з інфляцією нижче 10%

На думку керівника групи радників голови Національного банку України Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, Україна має шанси закінчити рік з інфляцією нижче 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції сьогодні.

«Є шанси мати по року, нарешті, після перерви з 2003 року інфляцію менше 10%» - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що листопадовий показник інфляції 0,3% у 1,7 разу нижче за жовтневий показник (0,5%), і є історичним мінімум для даного місяця (до цього рекордно низький показник був зафіксований в листопаді 2000 року - 0,4%).

.ЛИТВИЦЬКИЙ вважає, що дані по інфляції за листопад дають підстави говорити, що «завдання мінімум» - мати інфляцію нижче за торішню (12,3%) і нижче, ніж закладена в Держбюджеті-2010 (13,1%), буде виконано. Одночасно стає цілком досяжним «завдання максимум» - мати за підсумками року інфляцію менше 10%.

Крім того, він наголошує, що низька інфляція в останні місяці року створює «позитивну інерцію» для традиційно складного першого кварталу наступного року.

Також .ЛИТВИЦЬКИЙ вважає, що показник інфляції листопаду підтвердив, що «серпневий і вересневий сплеск інфляції був атиповим, і пов`язаний з інфляційними очікуваннями, що сформувалися».

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2010 року порівняно з жовтнем становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.

Порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.