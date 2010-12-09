У Москві відкриється фотовиставка про Україну

У московському Будинку журналіста 10 грудня відбудеться презентація фотовиставки «Україна туристична».

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН в РФ організатори заходу, світлини відображають туристичний потенціал усіх регіонів України – Криму, Карпат, Полтавської області, Волині, Закарпаття та Києва.

В експозиції буде представлено 25 кращих фотографій за підсумками Першого Всеукраїнського конкурсу туристичної фотографії, в якому брали участь як професійні фотографи, так і любителі. Всього в конкурсі взяли участь 26 фотографів, які надали понад 400 власних робіт.

На виставці будуть представлені пейзажі, пам`ятки архітектури, фотографії міст і окремих вулиць, звичайних людей з їхніми буднями і святами, які створюють незабутню атмосферу туристичної привабливості різних куточків України.

Перед відкриттям виставки в Центральному Будинку журналіста відбудеться прес-конференція голови Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України Анатолія ПАХЛІ на тему: «Перспективи розвитку туристичної індустрії України» за участю представників Посольства України в Російській Федерації і державного підприємства «Національний туристичний офіс». Учасники прес-конференції розкажуть про туристичну привабливість держави, можливості відпочинку, українську культуру.