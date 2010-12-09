Міліція знайшла, хто краде газовий конденсат через врізки

Співробітниками управління кримінального розшуку УМВС України у Полтавській області затримана організована злочинна група, яка спеціалізувалася на крадіжках газового конденсату з магістральних нафтопродуктопроводів, що належать одному з підприємств області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України у Полтавській області.

За даними міліції, сума завданих підприємству збитків становить близько 3 млн. грн.

У затриманих вилучено спеціальне устаткування і спорядження, яке вони використовували для здійснення врізок у магістральні трубопроводи.

Нині проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення інших осіб, причетних до здійснення крадіжок газового конденсату з магістральних нафтопродуктопроводів.