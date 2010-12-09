На Донеччині ліквідували дві порностудії

У Донецькій області співробітники СБУ спільно з міліцією припинили діяльність двох порностудій.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Донецькій області, викрито злочинне угруповання, яке розповсюджувало порнографічні матеріали через Інтернет.

У листопаді в Горловці було затримано організаторів і учасників угруповання. Під час обшуків двох квартир, обладнаних під порностудії, було вилучено комп`ютерну і відеотехніку.

СБУ порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Організатор злочинного бізнесу перебуває під вартою. Слідство триває.