Азербайджан пропонує Україні 8 млн. тонн нафти на рік у режимі аверсу

Азербайджан готовий поставляти до України 8 млн. тонн нафти на рік прокачуванням по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовій кур’єр».

«Є пропозиції від Білорусі щодо транзиту венесуельської нафти обсягом 5 млн. тонн на рік і пропозиції Азербайджану про поставку до України до 8 млн. тонн нафти на рік у режимі аверсу», – сказав він.

При цьому міністр додав, що рентабельність роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» буде досягнуто за прокачування не менш як 10 млн. тонн нафти на рік.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада п.р. міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ заявив про можливість поставляти до України 5 млн. тонн нафти щороку.

Нагадаємо, 23 листопада п.р. ВАТ «Укртранснафта» успішно завершила пробне прокачування нафти обсягом 80 тис. тонн по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі на ЛВДС «Мозир» (Білорусь), яке здійснювалося з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба».

Раніше, 25 жовтня п.р., у Мінську Україна і Білорусь підписали контракт на організацію пробного прокачування нафти по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

Україна і Білорусь також уклали договір про транспортування нафти по нафтопроводу «Одеса-Броди» на 2011-2013 роки обсягом 8 млн. тонн на рік.