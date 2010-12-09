Завтра погода в Україні погіршиться: ожеледиця й хуртовини

Завтра у південній частині України, у східних та Дніпропетровській областях очікуються складні погодні умови: дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади (у Криму дуже сильні), налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення вітру 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у цих регіонах температура вночі та вдень очікується від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому сході та в Криму 4-9° тепла зі зниженням до кінця дня до 0°.

На решті території невеликий сніг, вночі у карпатському регіоні помірний; зниження температури до 0-5° морозу, у Карпатах до 6-10° морозу; у центральних областях дощ з переходом в сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

В Україні, крім Криму та Приазов`я, на дорогах ожеледиця.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі та вдень до 0-5° морозу. У Києві - зниження температури вночі та вдень до 2-4° морозу.