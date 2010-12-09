П'яний чоловік облив міліціонера бензином і підпалив

У Нетішині Хмельницької області чоловік у стані алкогольного сп’яніння підпалив дільничного інспектора міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

“З погрозою розправи підозрюваний вилив пальне на одяг міліціонера і підпалив. Внаслідок цього дільничний інспектор отримав опіки, згоріла і частина форменого одягу”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що дільничний інспектор прибув за викликом, оскільки підозрюваний після чергового конфлікту з дружиною облив квартиру бензином і погрожував її спалити.

Прокуратурою Нетішина порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України.