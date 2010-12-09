Московський патріархат забирає зелену зону під храм і паркінг

11 грудня біля Київської міської державної адміністрації відбудеться акція протесту проти фінансування столицею будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату у зеленій зоні біля станції метро "Либідська".

Про це пише у своєму блозі один із активістів громадського руху «Збережи Старий Київ» Ігор ЛУЦЕНКО.

Він зазначає, що депутати Київради виділили з міського бюджету 11 млн. грн. на будівництво цієї церкви.

“Знищивши чи не єдину зелену зону в тому районі, представники УПЦ (МП) там мають намір збудувати собі храм, готель для паломників, телестудію, конференц-зал на 1 тыс. осіб, спорткомплекс та паркінг на 126 місць”, - сказав І.ЛУЦЕНКО.

“Ми – проти! Кияни заперечують, щоб за рахунок бюджету Києва підтримувати церковні організації”, - наголошує активіст руху «Збережи Старий Київ».

За його словами, у поточному році дефіцит бюджету Києва складе близько 1,7 млрд. грн. Не вистачає грошей, щоб фінансувати опалення, медицину, освіту, відновлення зелених зон. Водопроводи, каналізація, значна частина доріг перебувають у занедбаному стані, констатує І.ЛУЦЕНКО.

11 грудня об 11.30 активісти руху запрошують всіх прийти під КМДА і сказати своє “Ні” такій безвідповідальній бюджетній політиці!

“Ні буде сказано планам захоплення УПЦ МП Києва. Нагадуємо, на місці руїн стародавнього храму Київської Русі – Десятинної церкви – у відповідності до указу ЯНУКОВИЧА побудують храм УПЦ (МП). Зараз представниками цієї конфесії незаконно захоплюються зелені зони столиці – парк Юність, сквер на проспекті Науки, сквер на перетині вулиць Гончара та Б.Хмельницького. Треба сказати НІ цьому рейдерству під церковним прикриттям”, - підкреслив активіст руху «Збережи Старий Київ».

До акції непричетна жодна політична сила, наголосив він.