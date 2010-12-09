У Закарпатті зруйновані 5 мостів, під загрозою дамба, триває відселення

Станом на 17.00 у Закарпатській області через негоду підтоплені 1117 дворогосподарств у 8 районах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника ГУ МНСУ в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його інформацією, підтоплення зафіксовані на території Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Хустського, Тячівського, Іршавського, Рахівського і Мукачівського районів.

Також підтоплено 121 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено понад 305 погонних метрів берегоукріплень та 6 тисяч погонних метрів автодоріг.

Крім того, за даними Ф.ФІЛІПА, зруйновано 4 залізобетонних та 1 дерев’яний мости.

Без електропостачання залишаються вісім населених пунктів, призупинено роботу Хустського і Міжгірського водозаборів.

До ліквідації наслідків негоди залучено 1129 осіб та 235 одиниць техніки.

Уже відселено 202 мешканців будинків, які потрапляють в зону підтоплень, та ще 1 тис. осіб – готуються.

У Центрі пропаганди Управління МНС нагадали, що зранку у селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області підмито маже сотню метрів мокрого підкосу правобережної дамби на р. Тересва, через що існує небезпека прориву довжиною 40-50 метрів.

«Якщо дамбу прорве, а така ймовірність дуже висока з огляду на погодні умови, то можуть бути підтоплені 305 дворогосподарств на восьми вулицях населеного пункту», - повідомив помічник начальника ГУ МНСУ в Закарпатські області Федір ФІЛІП.

Наразі, за його словами, триває відселення цих людей.

Для дій у ймовірних зонах можливого підтоплення проведені розрахунки та приведені у готовність сили і засоби МНС.

У Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області також стверджують, що ситуація з паводком наразі контрольована. Населення районів області постійно інформується про ситуацію, що склалася, і заходи, що вживаються владою для нормалізації обстановки.