В Україні у січні-вересні цього року міграційний приріст населення в Україні збільшився на 1,8 тис. осіб порівняно з відповідним періодом попереднього року і становив 11,6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

За даними Департаменту сімейної та гендерної політики Мінсім’ї, міграційний приріст зафіксовано у 17 регіонах країни, скорочення - у 10-ти.

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН зазначив, що міграція в Україні поступово набуває рис все істотнішого складника демографічної ситуації.

Майже половина прибулих в Україну зареєстрували своє місце проживання у 5 регіонах - Одеській області, АР Крим, Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Серед прибулих в Україну за цей період іммігранти з країн СНД становили 77,8%, з інших країн – 22,2%. Серед вибулих з України 51,9% виїхали до країн СНД і 48,1% - до інших країн.

Станом на 1 жовтня 2010 року в Україні проживало 45 млн. 822 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2010 року чисельність населення зменшилася на 140, 7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 4,1 особи.

Зменшення чисельності населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 152 тис. 300 осіб.

Разом з тим, порівняно з січнем-вереснем 2009 року, обсяг природного скорочення збільшився на 10,2 тис осіб, або з 4,1 до 4,4 особи в розрахунку на 1000 осіб.