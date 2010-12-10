Правозахисники: вдвічі зросла кількість смертей затриманих міліцією

Кількість смертей в органах внутрішніх справ упродовж 2010 року збільшилася більш ніж удвічі порівняно із 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.

Так, за його словами, якщо впродовж минулого року був зафіксований 21 смертний випадок в установах МВС, то цього року на початок жовтня вже була 41 смерть.

Загалом, як зазначив Є.ЗАХАРОВ, проблема застосування катувань та інших видів незаконного насильства в міліції під час дізнання і слідства для отримання зізнань у скоєнні злочинів була і залишається системним порушенням прав людини.

«За даними всеукраїнського соціологічного дослідження, за рік через різні види незаконного насильства проходять більш ніж 600 тис. українців. Це величезна цифра, ця цифра страшна», - наголосив експерт. За його словами, деякі з подібних випадків викликали масові протести, але це не дало результату, оскільки немає результатів розслідування як щодо смерті студента Ігоря Індила, так і в інших випадках.

Серед причин збільшення смертей в органах внутрішніх справ удвічі правозахисник назвав те, що ефективність роботи міліції оцінюється за кількістю порушених кримінальних справ. «Це не може не призвести до того, що для отримання доплат, премій, їх (кримінальні справи – УНІАН) будуть порушувати навіть у тих випадках, якщо немає підстав, що будуть списувати нерозкриті злочини на випадкових людей і примушуватимуть цих людей до зізнання у скоєнні таких злочинів», - вважає Є.ЗАХАРОВ. Правозахисник пов’язує збільшення кількості порушених справ на 30% у першому півріччі цього року порівняно з 2009 роком саме з цією проблемою.

Крім того, за словами Є.ЗАХАРОВА, це призводить «до масових фальсифікацій кримінальних справ у МВС - наприклад, про незаконне зберігання зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів, де аналіз показав, що 62% таких справ – сфальсифіковані».