Росія поставила умову збереження ціни на газ для України

Ціни на російський газ для України залежатимуть від зближення, або ж навпаки, віддалення одна від одної економік обох країн. Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник глави правління відкритого акціонерного товариства "Газпром" Валерій Голубєв.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, він відзначив, що в даний час Україна за цінами на енергоносії має перевагу над європейськими споживачами. "Якщо ж політики ухвалять рішення, щоб зближувати наші економіки, тоді це буде гарантовано (ціни на газ - ред.), якщо ж політики почнуть думати про те, що нам потрібно розходитися, тоді ціни в Україні будуть такі ж, як для Німеччини, наприклад. Це потрібно Україні? Ще раз підкреслюю, Росії це не потрібно", - сказав В.Голубєв.

Нагадаємо, починаючи з 1 січня 2006 року ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського газу в Україну є компанія "Росукренерго". Компанія була створена в липні 2004 року, у розмірі 50% на 50% нею управляють дочірні компанії "Газпрому" і "Raiffeisen Investment AG".

У 2006 році Україна спожила 80 млрд. кубометрів газу. Власний видобуток - 21 млрд. кубометрів, 56 млрд. кубометрів поставила компанія "Росукренерго". У 2006 році "Газпром" відправив на експорт 153 млрд. кубометрів газу, з них через Україну - 113,7 млрд. кубометрів.