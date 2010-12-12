Українські моряки врятувалися із судна, яке зазнало аварії у Середземному морі

Усі врятовані у Середземному морі поблизу Ізраїлю українські моряки з судна Adriatic почуваються добре.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА щодо ситуації з судном.

Посольство України в Державі Ізраїль надіслало уточнену інформацію щодо українського екіпажу судна Adriatic, яке зазнало аварії неподалік від порту „Ашдод”.

На цей час врятовані українські моряки знаходяться на борту судна M.Greate (прапор Панами). Всі українці почувають себе добре та госпіталізації не потребують.

Судно M.Greate прибуде у порт м. Ашдод 12 грудня увечері або 13 грудня вранці.

Після прибуття судна у порт співробітники Посольства України невідкладно вийдуть на зв’язок з моряками та у разі необхідності нададуть допомогу.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Державі Ізраїль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Середземному морі поблизу ізраїльського міста Ашдод в умовах шторму почав тонути суховантаж Adriatic під прапором Молдови з вантажем сталі на борту. Усі 11 членів екіпажу – громадяни України, хоча не виключена й наявність громадян інших національностей. Моряки висадилися в шлюпки, і їх підняло на борт інше судно.