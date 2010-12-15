Мер Полтави: якщо з Києва вимагають оптимізації - зробимо

04:07, 15 грудня 2010
Суспільство
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"Уявіть собі, які кошти вивільнилися"

Олександр МАМАЙ
Мер Полтави Олександр МАМАЙ готовий скоротити на 10% штат міськвиконкому, а звільненим працівникам запропонує роботу в комунальних підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Якщо з Києва «спустять» вимогу щодо оптимізації структури міськвиконкому, мер їх, звичайно, виконає. Звільненим працівникам запропоную роботу в комунальних підприємствах», - сказав мер.

Також він повідомив, що 14 грудня депутати міськради проголосували за зменшення витрат на утримання міськвиконкому на 548 тис. 200 грн.

«За минулої влади у нас і заступники міського голови, і мер, і всі профільні комітети кожного місяця малювали собі премії великі. Сьогодні цих премій немає, тому уявіть собі, які кошти вивільнилися», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. На другому етапі адмінреформи відбудеться оптимізація органів влади на місцях.

 

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