Янукович назвав відповідальних за прикордонні стовпи

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ утворив делегацію України у Спільній українсько-російській демаркаційній комісії.

Про це йдеться в Указі Президента “Про деякі заходи з демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією” на його офіційному сайті.

Делегацію очолив Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Леонід ОСАВОЛЮК.

Також до складу комісії увійшли:

помічник голови Державної прикордонної служби України, заступник глави делегації Борис ТРЕГУБОВ, заступник голови Державного комітету лісового господарства України Микола ВЕДМІДЬ, перший заступник голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру Іван ЗАЄЦЬ, заступник голови Державного комітету України із земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ, заступник голови Державного комітету України із земельних ресурсів – голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру Володимир КУЛІНІЧ, начальник відділу Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України Валентин ЛАЗАРЄВ, заступник директора Департаменту автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України Микола ПАРУБЕЦЬ, начальник 8 редакційного центру Головного управління оперативного забезпечення Генерального штабу Збройних cил України Андрій ПРОЦЕНКО, офіцер з особливих доручень Служби безпеки України Андрій РОМАНЕНКО, заступник директора Департаменту міжнародного правового співробітництва Міністерства юстиції України Людмила СІДЛОВСЬКА, заступник директора Науково-дослідного інституту геодезії і картографії (за згодою) Микола ТРЮХАН, директор Департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Міністерства транспорту та зв`язку України Ірина ЧАЛА, начальник управління земель промисловості, природоохоронного призначення та моніторингу земель Державного комітету України із земельних ресурсів Сергій ЧЕРНОШТАН, заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Віктор ЧОРНИЙ.

До складу делегації України у Спільній українсько-російській демаркаційній комісії також входять за посадою один із заступників голів Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської обласних державних адміністрацій. Кандидатури зазначених членів делегації України подаються до Міністерства закордонних справ України головами названих обласних державних адміністрацій.

Президент дозволив главі делегації України з урахуванням завдань з демаркації державного кордону залучати до роботи делегації спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідних обласних державних адміністрацій.

Президент доручив Делегації України забезпечити здійснення комплексу заходів із демаркації державного кордону згідно з Договором між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон, ратифікованим Законом України від 20 квітня 2004 року № 1681– IV, та Угодою між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону, ратифікованою Законом України від 8 липня 2010 року № 2466–VI.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів прийняти у місячний строк рішення, необхідні для організації та проведення робіт із демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією, та забезпечувати фінансування заходів, пов`язаних із демаркацією державного кордону, в межах видатків, передбачених на зазначену мету в державному бюджеті України на відповідний рік.