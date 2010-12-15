Кабмін розгляне проект Держпрограми приватизації
08:03, 15 грудня 2010Суспільство
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Доповідає голова ФДМУ
15 грудня на засіданні Кабінету Міністрів України планується розглянути законопроект «Про Державну програму приватизації».
Відповідне питання внесене до порядку денного засідання Кабміну, повідомляється на сайті уряду.
Доповідач – голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО.
Крім того, планується розглянути питання про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації.
Також планується розглянути питання про Стратегію державної кадрової політики на 2011-2020 роки й низку інших питань.
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