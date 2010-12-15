Кабмін розгляне проект Держпрограми приватизації

15 грудня на засіданні Кабінету Міністрів України планується розглянути законопроект «Про Державну програму приватизації».

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання Кабміну, повідомляється на сайті уряду.

Доповідач – голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Крім того, планується розглянути питання про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації.

Також планується розглянути питання про Стратегію державної кадрової політики на 2011-2020 роки й низку інших питань.