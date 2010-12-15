Ліквідатори обурені: губернатору Сумщини дали «Чорнобильський хрест»

У Сумах на урочистих зборах з нагоди Дня вшановування ліквідаторів аварії на ЧАЕС присутні висловили обурення нагородженням голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ орденом «Чорнобильський хрест: Мужність. Честь. Гуманність».

Про це сьогодні повідомив сайт сумського тижневика «Панорама».

За інформацією видання, у БК «Хімік» 14 грудня вшановували учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, які зібралися з усієї Сумщини.

Від імені керівництва міста і області деякі з ліквідаторів аварії були відзначені грамотами і подарунками. Губернатор і мер були відсутні - їх представляли заступники. Виступаючі відзначили, що в області проживає понад 8 тис. учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, з них 1 тис. 456 мають статус інвалідів.

Заступник голови Сумської ОДА Тамара ІЩЕНКО повідомила, що влада області робить для ліквідаторів набагато більше, ніж в інших регіонах, а цей день вшановування вона назвала днем звіту влади перед учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Під час звіту учасникам повідомили, що губернатора Сумської області Юрія ЧМИРЯ нагороджено Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» орденом «Чорнобильський хрест: Мужність. Честь. Гуманність». При цьому багато присутніх в залі від обурення почали свистіти, кілька осіб залишили зал.

Голова Сумської обласної організації «Союзу Чорнобиль Україна» Григорій ДЕМЧЕНКО вибачився перед представниками влади за "дуже емоційну" поведінку деяких ліквідаторів і нагадав, що «місцева влада робить для чорнобильців багато, дуже багато, що вона завжди була повернута до них анфас, тобто обличчям». І додав: «Якщо ми відвернемося від влади, то нічого від неї не побачимо».

Після цього Т.ІЩЕНКО назвала хрест губернатору «нагородою-символом».

*** Ю.ЧМИР народився в м. Макіївка Донецької області у 1972 році. На момент аварії на ЧАЕС йому було 14 років. Головою Сумської ОДА його було призначено 6 квітня 2010 року.