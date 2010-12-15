Міжбанківський долар трохи не дотягнув до 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9860, на 12:00 ціни зросли до 7,9870/7,9965. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 7,9915/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2599, на 12:00 ціни піднялися до 0,2602/0,2605. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2601/0,2604. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,7049 (+0,0249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3290/1,3380. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6340, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6390/10,6575. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,6680/10,6845.