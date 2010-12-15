Внаслідок бійки в психіатричній лікарні загинув пацієнт

У результаті бійки у психіатричній лікарні міста Глухів Сумської області загинув 62-річний пацієнт.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, поки санітар відчиняв двері черговому лікарю, двоє хворих опинилися віч-на-віч у вбиральні. Між ними сталася бійка: 35-річний пацієнт збив 62-річного чоловіка з ніг, бив кулаками по голові та колінами у груди.

«Із самого початку у хворого не було жодних скарг, вночі він був під наглядом. На ранок сам піднявся, сходив до туалету. Тобто, одразу запідозрити у нього тяжкі тілесні ушкодження ми не змогли», – повідомив головний лікар Сумської обласної психіатричної лікарні № 3 Валерій БОЙКО.

Але, за його словами, коли медики все ж вирішили обстежити побитого, то окрім переломів у нього виявили гематому головного мозку і численні травми внутрішніх органів. Вночі 62-річний чоловік помер.

Інший учасник бійки перебуває в ізоляторі, стосовно нього порушено кримінальну справу. Вирішується питання щодо проведення судово-медичної експертизи. Якщо чоловіка буде визнано неосудним, до нього будуть застосовані засоби медичного впливу - примусове лікування. Якщо ж пацієнта лікарні визнають осудним, то йому загрожує 10-річне ув’язнення.

Санітара, який не догледів хворих, уже звільнено з роботи.

«Глухівською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка за даним фактом. Ми очікуємо результатів судово-медичної експертизи, за результатами якої буде прийняте рішення про наявність чи відсутність ознак складу злочину у діях медиків», – сказав в.о. Глухівського міжрайонного прокурора Богдан САВИЦЬКИЙ.