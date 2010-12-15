Заступник міністра: об'єднавшись з Росією, ми станемо ключовим гравцем

Заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН вважає, що Україна після підписання договору про вільну торгівлю між країнами СНД повинна вступити до Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс), увійти до Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору (РФ, Білорусь, Казахстан).

Свою думку з питання інтеграції України в міжнародні організації він висловив в інтерв`ю УНІАН.

«Україна, як Вірменія і Молдова, є спостерігачами в ЄврАзЕс. Думаю, що після підписання договору про вільну торгівлю СНД ми розширимо економічну інтеграцію і готуватимемося до переходу до більш тісної роботи з Митним союзом, який фактично знаходиться під відомством ЄврАзЕс. Щоб стати членом цього Союзу, треба стати членом ЄврАзЕс. Така процедура», - сказав В.МУНТІЯН.

При цьому він підкреслив, що при входженні до МС Україні необхідно проаналізувати всі «за і проти». Крім того, для цього має бути політична воля, переконаний заступник міністра економіки.

Відповідаючи на запитання, яким чином членство в МС може поєднуватися з дією зони вільної торгівлі (ЗВТ) із ЄС, В.МУНТІЯН сказав: «Спершу, ми ще не підписали ніяких документів про вільну торгівлю з ЄС. А ситуація в світі дуже швидко змінюється. І як забезпечити економічне зростання України?»

«Моя особиста думка полягає в тому, що спочатку Україна повинна на взаємовигідних умовах підписати договір про ЗВТ із країнами СНД, потім вступити до ЄврАзЕс і одночасно до Митного союзу, а наступний етап – це приєднання до Єдиного економічного простору – Росія, Білорусь і Казахстан. І ось тоді ми станемо одним із ключових гравців на міжнародному ринку. І тоді всім Об`єднанням держав ЄЕП підпишемо угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Інакше ми працюватимемо на умовах "центр-периферія". А я вважаю, що в України інший шлях, вона повинна бути рівноправною центральною країною. І сьогодні для цього склалися певні умови, потрібно не упустити свій шанс», - заявив В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до підписання навесні 2011 року договору про вільну торгівлю між країнами СНД і в першій половині 2011 року - Угоди про асоціацію з ЄС, яка включає угоду про ЗВТ із ЄС.

26 листопада ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

Наприкінці 2009 року Президенти Росії, Білорусі та Казахстану домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.

У березні 2010 року В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна ввійде до ЄЕП тільки на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, й у зв`язку з цим потрібно, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшли до СОТ.

ЄврАзЕс – міжнародна економічна організація, мета якої полягає у формуванні спільних зовнішніх митних кордонів держав-учасниць, виробленні єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування спільного ринку. Створено в 2000 році. Членами ЄврАзЕс є Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія й Таджикистан. Із 1 січня 2010 року в рамках ЄврАзЕс діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану. Статус спостерігача при ЄврАзЕс надано Молдові, Україні, Вірменії та Євразійському банку розвитку.

Інтерв`ю В.МУНТІЯНА читайте на сайті УНІАН-економіка