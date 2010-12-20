Тернопільська муніципальна міліція сама себе годуватиме?

Тернопільська муніципальна міліція зароблятиме на себе сама.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Сергій НАДАЛ.

За його словами, складатиметься муніципальна міліція з 15 осіб і підпорядковуватиметься безпосередньо меру. С.НАДАЛ сказав, що автомобілів для цього підрозділу виділяти на будуть, як і не передбачатимуть на нього бюджетних коштів. «Це буде самоокупна структура за рахунок складання протоколів, штрафи від яких надходитимуть у міський бюджет», - підкреслив С.НАДАЛ.

Він запевнив, що муніципальна міліція не дублюватиме функцій працівників міського відділу міліції. У баченні міського голови «муніципали» боротимуться із стихійною торгівлею у місті, розписуванням фасадів, а також із самозахопленнями землі та незаконними забудовами. Кожен із працівників муніципальної міліції, за підрахунками мера, матиме зарплату в розмірі 3 тис. грн.

Положення про підрозділ муніципальної міліції заплановано затвердити на початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня депутати міської ради прийняли рішення про створення у Тернополі муніципальної міліції.