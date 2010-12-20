Конкурсний продаж МАУ може суттєво поповнити бюджет

Відкритий конкурс з продажу державного пакету акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" дозволить одержати за нього ціну набагато вище, ніж озвучена Фондом державного майна України (ФДМУ).

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В’ячеслав БУТКО.

«Я не виключаю, що можуть з`явитися й інші пропозиції, і абсолютно зрозуміло, що, якщо буде змінена ситуація, і буде ухвалене урядом вольове рішення підійти по-іншому до цієї проблеми, і буде оголошений відкритий конкурс з елементами аукціону, то ціна буде набагато вище, однозначно», – сказав він.

За його словами, ціна в 250 млн. грн., озвучена ФДМУ, занижена. «Ми аналізували думки експертів, фондових аналітиків... Немає жодної думки на сьогодні про те, що це нормальна ціна. Найнижча ціна, про яку довелося чути, це 420 млн. грн., найвища – 1,2 млрд. грн.», – сказав В.БУТКО.

У свою чергу, співголова наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії» Григорій ГУРТОВОЙ, присутній на прес-конференції, не виключає, що якщо конкурс буде закритим, то авіакомпанії, які, окрім «Дніпроавіа», зацікавляться приватизацією, можуть звернутися до суду.

Нагадаємо, 22 листопада п.р. голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що ФДМУ вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити не менш як 250 млн. грн.

Авіакомпанія «Дніпроавіа» висловила намір придбати держпакет за 516 млн. грн.