Депутат на BMW X5 збив на смерть пішохода

У Криму депутат Верховної Ради АРК на своєму автомобілі BMW X5 збив на смерть пішохода.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 грудня близько 18.00 на 42 км автодороги Євпаторія - Саки на ділянці дороги між селищем Оріхове і м. Саки.

ДТП сталося в темний час доби. “За кермом автомобіля знаходився житель Сімферополя, чоловік 1956 року народження, що є депутатом Верховної ради АР Крим”, - йдеться у повідомленні.

Співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце, водій пояснив, що пішохід, на якому був одяг темного кольору, рухався по проїжджій частині в попутному напрямі на відстані приблизно півметра від узбіччя дороги.

За словами водія, все сталося миттєво. При роз`їзді із зустрічним автомобілем, раптово в світлі фар він побачив людину в темному одязі. В результаті зіткнення пішохід отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких помер на місці. За попередніми даними, і водій, і пішохід були тверезі.

Загиблий - місцевий житель, 1985 року народження, працював зварювальником.

Зараз автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються подробиці події.