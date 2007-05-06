Викрито організаторів конвертаційного центру
14:13, 06 травня 2007Суспільство
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через рахунки якого пройшло понад 10 млн. грн.
У Київській області викрито трьох місцевих мешканців, які впродовж трьох останніх років створили два фіктивних приватних підприємства, через рахунки яких перерахували понад 10 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, слідчим відділенням Білоцерківського міськвідділу ГУМВС України в Київській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
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