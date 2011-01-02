На кордоні Чехії і Польщі легально продають наркотики

Магазини, які легально торгують легкими наркотиками, з`являються на території Чехії в прикордонних з Польщею районах, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

Кілька місяців тому до польського законодавства були внесені зміни: парламент заборонив торгівлю на території Польщі паранаркотиками і наркоподібними речовинами. Але в Чехії торгівля легкими наркотиками офіційно дозволена. У Чеському Тешині й Остраві, наприклад, можна придбати порошок під назвою Magic Apple, який за дією на людину нагадує первітин (метамфетамін). Замінник марихуани продається під назвою Baka.

На думку керівника чеського Національного антинаркотичного центру Якуба Фридриха, проблема полягає в різних підходах національних законодавців до синтетичних наркотиків. "Поляки посилили законодавство, тепер в Чехії з`явилися нові продавці і нові покупці", - зазначив він.

"Це аморально, але легально", - кажуть фахівці з боротьби з розповсюдженням наркотиків.

У прикордонних з Польщею районах працюють вже 14 магазинів торговельної мережі Amsterdam shop.