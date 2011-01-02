Херсонська область планує витратити на позашкільну освіту 14,6 млн. грн.

У Херсонській області планується витратити на позашкільну освіту до 2014 року 14,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН про це сказано в обласній програмі розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженій депутатами Херсонської облради.

Зокрема, програмою передбачається, що вказані кошти приблизно рівними частинами будуть витрачатися щорічно.

При цьому із зазначеної суми безпосередньо з обласного бюджету будуть профінансовані заходи на суму 5,583 млн. грн.

Основними завданнями програми визначено вдосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти, вдосконалення і розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов доступності для дітей і молоді якісної позашкільної освіти, вивчення проблемних питань виховання молоді в сучасних соціальних умовах, забезпечення розвитку системи підготовки педагогічного персоналу для позашкільних навчальних закладів різного типу, поглиблення міжнародної співпраці в даному напрямі освіти.

Основними джерелами фінансування будуть обласний і місцеві бюджети регіону. Також передбачається використання спонсорських коштів.