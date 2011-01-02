Україна обнулила імпортне мито на алкогольну продукцію і спирт

З 1 січня 2011 року Україна в рамках зобов`язань перед Світовою організацією торгівлі обнулила імпортні мита на алкогольну продукцію і спирт.

Це одне з відтермінованих зобов`язань, які взяла на себе Україна при вступі в ВТО в 2008 році.

Як повідомлялося, в 2010 році ввізне мито на спирт становило 10% з 1 л 100%-ного спирту, для вермутів, виноградних вин з додаванням рослинних екстрактів – 1 євро з 1 л напою, для коньяків, лікерів, наливок – 3,5 євро з 1 л 100%-ного спирту.

За попередніми підрахунками, втрати державного бюджету через відміну ввізних мит дорівнюватимуть 16 млн. дол.