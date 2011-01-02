На Тернопільщині чоловік намагався вкрасти гірлянди з головної ялинки

У Тернопільській області затримали зловмисника, який напередодні Нового року намагався вкрасти з головної ялинки Підгайців гірлянди вартістю 900 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІА у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, 41-річний місцевий житель підійшов до ялинки близько 4-ї год. ранку. Знімаючи першу гірлянду, чоловік розхитав 9-метрову ялинку, чим привернув увагу правоохоронців, які наглядали за нею. Побачивши у руках чоловіка гірлянду, міліціонери затримали злодія, хоча той і пояснював, що просто хотів спробувати, наскільки міцно закріплені гірлянди на ялинці.

Також у відділі громадських зв’язків додали, що в Тернополі у Новий рік громадський порядок забезпечували 50 працівників міської міліції, в тому числі з підрозділів «Беркут» та «Грифон». Правоохоронцям допомагали військовослужбовці внутрішніх військ та дружинники. Резонансних злочинів у Новорічну ніч не зафіксовано, свято, за даними правоохоронців, тернополяни відсвяткувати спокійно.