У перший день Нового року в Україні скоєно 11 вбивств

Упродовж першої доби Нового року до органів внутрішніх справ України надійшло 5913 заяв про злочини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, із них розкрито «по гарячих слідах». Серед розкритих злочинів – 11 вбивств, 19 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, один розбійний напад, 15 пограбувань та два факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

Також за незаконне зберігання зброї затримано чотири особи. У правопорушників вилучено пістолет, обріз мисливської рушниці та гранату. За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано одну особу, в якої вилучено 0,5 кілограма наркотичних засобів. За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 1905 осіб.

Водночас працівниками Державтоінспекції зафіксовано 39 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, у яких 5 осіб загинуло та 55 – травмовано.