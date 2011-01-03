4 автомобілі потрапили в снігові замети на Тернопільщині

11:37, 03 січня 2011
Суспільство
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Рятувальникам придалася автоцистерна

На Тернопільщині рятувальники звільнили зі снігового замету 4 автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, вночі до чергового МНС надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між містом Хоростків та селом Яблунів Гусятинського району потрапило в пастку 4 легкових автомобілі.

Рятувальники за допомогою автоцистерни відбуксирували автомобілі зі снігового замету та дали можливість водіям продовжити рух.

Загалом в автомобілях перебувало 15 осіб.

 

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