4 автомобілі потрапили в снігові замети на Тернопільщині
11:37, 03 січня 2011Суспільство
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Рятувальникам придалася автоцистерна
На Тернопільщині рятувальники звільнили зі снігового замету 4 автомобілі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, вночі до чергового МНС надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між містом Хоростків та селом Яблунів Гусятинського району потрапило в пастку 4 легкових автомобілі.
Рятувальники за допомогою автоцистерни відбуксирували автомобілі зі снігового замету та дали можливість водіям продовжити рух.
Загалом в автомобілях перебувало 15 осіб.
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