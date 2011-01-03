Підпал заштатного офісу ПР обмежився підвіконням

Правоохоронні органи Києва порушили кримінальну справу за фактом спроби підпалу в новорічну ніч громадської приймальні Партії регіонів, яка міститься в одному із житлових будинків у Печерському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, інцидент стався о 1:20 в ніч на 1 січня.

"Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно громадської приймальні, яка розташована на першому поверсі в "хрущовці". Це двокімнатна квартира, у якій крім двох комп`ютерів і декількох столів більше немає жодних цінних речей. Пляшка розбилася об грати і запальна суміш змогла пошкодити лише підвіконня", - розповіли в ЦГЗ ГУ МВС в м. Києві.

Крім того, для запобігання можливим подібним інцидентам прийнято рішення про посилення патрулювання співробітниками міліції прилеглих до місця події вулиць, зокрема бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Кримінальну справу порушено за статтею 194 (умисне пошкодження чужого майна).

При цьому в главку міліції не виключають, що правопорушників було декілька, оскільки один з них кидав ємність із запальною сумішшю, а другий фіксував це в режимі відеозапису.