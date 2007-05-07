Ющенко може призупинити свій указ сьогодні-завтра

Заступник керівника Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК не виключає, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО може призупинити свій указ про розпуск парламенту на підставі домовленостей робочої групи з підготовки дострокових виборів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам І.ВАСЮНИК висловив сподівання, що на засіданні робочої групи після перерви будуть погоджені всі необхідні документи.

Відповідаючи на запитання, чи може Президент призупинити свій указ, він відповів, що це може відбутись, як зазначав В.ЮЩЕНКО, за умови синхронного прийняття рішень Верховною Радою і Президентом.

«Якщо сьогодні до вечора ми погодимо всі проекти рішень ВР, то, безперечно, Президент своїм рішенням дасть можливість провести повноцінне засідання ВР завтра», - сказав І.ВАСЮНИК.

На його думку, за ключовими позиціями пакету “політичного компромісу” сторони досягли домовленості на 80-85%. Зараз іде тривала дискусія щодо змісту постанови ВР про забезпечення проведення чесних і прозорих парламентських виборів.

«Ми маємо переконання, що та атмосфера в робочій групі, яка існувала і в суботу, і сьогодні до обіду у більшості її учасників, вона дозволить до вечора сьогоднішнього дня прийняти і погодити основні рішення», - зауважив заступник глави Секретаріату Президента.

І.ВАСЮНИК відмовився коментувати позицію комуністів на переговорах, водночас зауваживши, що після досягнення домовленості між Президентом і прем’єр-міністром у деяких у деяких політичних сил є «ще момент певного психологічного несприйняття такого швидкого рішення, і сторона опозиції, сторона Президента з розумінням ставиться до такої позиції», - сказав І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Президент України В.ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ досягли домовленості про проведення дострокових парламентських виборів. В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що у разі розробки відповідного пакету законодавчих актів, необхідних для проведення виборів, він призупинить свій указ про розпуск Верховної Ради V скликання, щоб народні депутати могли ухвалити ці рішення, і вони були легітимними.

5 травня робоча група з підготовки до дострокових виборів розпочала напрацьовувати юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Планувалося, що сьогодні група завершить свою роботу і передасть пропозиції главі держави та главі уряду.

Водночас комуністи вимагають внести зміни до Конституції України, які б дозволяли парламенту саморозпускатись, а вже потім іти на вибори. З їхньою позицією незгодна опозиція.