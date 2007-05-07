Комуністи Львівщини розпочали збір підписів за імпічмент Ющенка

Сьогодні всім секретарям первинних партійних організацій Комуністичної партії України Львівщини було передано підписні листи для збору підписів із вимогою оголосити імпічмент Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. Про це повідомив УНІАН перший секретар Львівського міськкому КПУ Віктор МОЛДАВАН.

Як зазначив, у свою чергу, перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК, “Президент України вже, щонайменше, двічі грубо порушив Конституцію України, тому недостойний бути Президентом держави".

Крім того, він повідомив, що наразі Комуністична партія не має наміру залишати коаліції, зважаючи на останні домовленості Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА. "Це була домовленість суто Віктора ЯНУКОВИЧА, а не рішення коаліції. Коли ж буде рішення коаліції – ми зберемо пленум, де й узгодимо подальші дії партії", - додав О.КАЛИНЮК.

Також у Львівському обкомі КПУ повідомили, що 9 травня у Львові відбудеться ряд заходів, приурочених до 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомив О.КАЛИНЮК, у День Перемоги представники обласних осередків Компартії, Соцпартії та Партії регіонів, а також ряду ветеранських і громадських організацій Львівщини спільно здійснять покладання вінків і квітів до могил полеглих воїнів, а на “Марсовому полі” та біля Пагорба Слави у Львові з 9.30 до 11.00 відбудуться мітинги під гаслом: “Геть неофашиста Ющенка!”.

Перший секретар Львівського обкому КПУ акцентував на тому, що “з приходом на пост Президента Віктора ЮЩЕНКА в Україні відроджується неофашизм. У Віктора ЮЩЕНКА воював батько, його покоління зростало у повоєнні роки, а він заявляє, що варто створити Музей радянської окупації!”.