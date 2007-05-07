Вибух на газопроводі не завадив постачати газ до Європи
Пожежу ліквідували за 30 хвилин
Сьогодні близько 15.15 біля компресорної станції Ставище магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (Богуславський район Київської області) сталася розгерметизація ділянки газопроводу з подальшим займанням природного газу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз України", диспетчерські служби ДК «Укртрансгаз» оперативно припинили подачу газу по магістралі, завдяки чому пожежа була локалізована і погашена вже до 15.45.
Жертв і руйнувань, за оперативною інформацією, немає.
У ДК «Укртрансгаз» створена комісія з розслідування аварії. Відповідальні особи компанії і ремонтна техніка виїхали на місце пошкодження газопроводу.
Зараз подача газу по магістральному газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" тимчасово припинена. До усунення аварії без газу залишився один населений пункт – смт Тараща Київської області.
Також у прес-службі підкреслили, що зобов`язання України стосовно транзиту природного газу європейським споживачам повністю виконуються шляхом збільшення подачі газу іншими газопроводами і збільшенням відбору газу з підземних сховищ.