Інфляція за грудень становила 0,8%, за підсумками року - 9,1%

Інфляція в Україні за грудень становила 0,8%, за підсумками року - 9,1% (доповнена)

Київ. 6 січня. УНІАН. Інфляція в Україні за грудень 2010 року, порівняно з листопадом, становила 0,8%, за підсумками року (грудень 2010 р. до грудня 2009 р.) - 9,1%.

Про це повідомляється на сайті Держкомстату.

Таким чином, в Україні вперше з 2003 року зафіксовано річну інфляцію менше 10%.

Зокрема, в 2009 році інфляція становила 12,3%, в 2008 – 22,3%, в 2007 - 16,6%, в 2006 – 11,6%, в 2005 – 10,3%, в 2004 – 12,3%, в 2003 – 8,2%, в 2002 була дефляція 0,6%, в 2001 – інфляція 6,1%, в 2000 – 25,8%.

Також, за інформацією Держкомстату, впродовж 2010 року продукти харчування подорожчали на 10,7%, комунальні послуги – на 13,8%, транспортні послуги – на 5%.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловлював сподівання, що рівень інфляції за підсумками року не перевищить 9%.