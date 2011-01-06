Скасовано пільги на проїзд для студентів і школярів у Рівному

У Рівному згідно з рішенням міської ради скасовано пільги на проїзд у громадському транспорті для студентів та школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, відтепер вони оплачують проїзд у міських тролейбусах не за пільговим 50-відсотковим тарифом, а за повну вартість, яка становить 1 грн.

На пільговий проїзд можуть розраховувати лише діти з малозабезпечених сімей.

Скасування пільгового проїзду для студентів та школярів у тролейбусах чиновники пояснюють браком коштів у бюджеті міста. На те, щоб відшкодувати пільги, якими користувалися студенти і школярі, з міського бюджету потрібно виділити 1,5 млн. грн.

Як зазначив у коментарі журналістам голова бюджетної комісії міськради Сергій ПАЛАДІЙЧУК, наразі у місті дітей із малозабезпечених сімей, які матимуть пільги на проїзд, налічується майже півтори тисячі. “Однак кошти навіть на пільги для них почнуть шукати не раніше, ніж через три місяці, коли буде зрозуміло, чи виконується бюджет міста”, - сказав він.