Кінах: Коробчинський пройшов дуже складний шлях у житті і бізнесі

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що вбивство голови Партії промисловців і підприємців Олександра Коробчинського пов`язане в його бізнесом, і обіцяє контролювати розслідування злочину.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«На наш погляд, вбивство, в першу чергу, пов`язане з бізнесом, враховуючи, що в політиці у Олександра Коробчинського, по суті, не було ворогів. У політиці він завжди поводився толерантно і дотримувався принципів політичної цивілізованої дискусії», - заявив А.КІНАХ

Він зазначив, що загибель О.Коробчинського - це велика втрата для всіх людей, хто близько його знав. «Ми тужимо – для нас це величезна втрата», - сказав А.КІНАХ

Він висловив співчуття рідним і близьким О.Коробчинського.

«Це, безумовно, велика трагедія для рідних, близьких, друзів, і враховуючи особу Олександра – для суспільства в цілому. Олександра Коробчинського ми, і я особисто, глибоко поважали. Він пройшов дуже складний шлях у житті і бізнесі, і належить до тієї когорти людей, зокрема бізнесменів і політиків, які, по суті, самі себе зробили за рахунок волі і роботи», - сказав А.КІНАХ.

А.КІНАХ підкреслив, що О.Коробчинський активно працював у сфері будівництва соціального житла, взаємодіяв з місцевими органами влади в питаннях меценатства і культури. «Це робило йому честь. Він не замикався на своєму благополуччі, а намагався зробити так, щоб і оточуючі його люди жили щасливо», - сказав А.КІНАХ.

Він також зазначив, що, пройшовши досить складний життєвий шлях, О.Коробчинський став самодостатньою особою. У бізнесі і політиці він прагнув активно впливати на те, щоб Україна розвивалася як сучасна, правова демократична країна.

Будучи кандидатом у мери Одеси, підкреслив А.КІНАХ, О.Коробчинський «дуже толерантно» проводив свою виборчу кампанію, виходячи з принципів конструктиву і консолідації.

А.КІНАХ пообіцяв особисто докласти всіх можливих зусиль для того, щоб цей злочин був розкритий, а винні покарані.

«Ми зробимо все, у тому числі і я особисто, щоб злочинці були знайдені і покарані відповідно до законодавства. Ми контролюватимемо ситуацію, взаємодіятимемо з Генпрокуратурою, слідчими органами», - зазначив президент УСПП.

Як повідомляв УНІАН, політик і бізнесмен, голова ПППУ, екс-кандидат на посаду мера міста О.Коробчинський був убитий в центрі Одеси увечері 5 січня.