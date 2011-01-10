У Донецькій області чиновник вимагав хабара - 354 тисячі

У Донецькій області викрито заступника начальника комунального підприємства, який вимагав та отримав 354 тис. грн. хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за підписання угоди про проведення ремонту контактної мережі згаданим підприємством.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.