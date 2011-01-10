Рятувальники сьогодні спробують зняти українців з Монблану

Французькі рятувальники сподіваються сьогодні визволити постраждалих українських альпіністів із снігового полону в Альпах.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Зокрема, зазначив він, за прогнозами метеорологів, 10 січня опівдні за місцевим часом очікується тимчасове послаблення вітру, що дозволить визволити постраждалих українців.

За інформацією французької сторони, стан здоров’я українських громадян задовільний; вони мають теплий одяг, палатку та провізію, поінформував О.ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що троє українців – члени Сумської обласної федерації альпінізму – знаходяться на перевалі Бревна на висоті 4300 метрів поблизу гори Монблан в Альпах на кордоні між Францією та Італією.

Альпіністи розпочали свій лижний похід 5 січня 2011 року і були блоковані на перевалі складними кліматичними умовами, зокрема сильним вітром, швидкість якого перевищує 90 км/год, а також нестабільністю снігового покриття з огляду на опади.

Гірська поліція м. Шамонікс, відповідальна за проведення рятувальних робіт, перебуває на постійному радіозв’язку з нашими співвітчизниками і опрацьовує питання щодо направлення гелікоптеру для їх евакуації, підкреслив О.ДИКУСАРОВ.

Впродовж 8-9 січня було здійснено три спроби евакуації, які були безрезультатними з огляду на сильні пориви вітру.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Франції та в Департаменті консульської служби МЗС України, запевнив О.ДИКУСАРОВ.