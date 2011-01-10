Кернес перефарбує весь міський транспорт в один колір

Влада Харкова планує комплексно реформувати систему міських пасажирських перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Мер заявив, що реформування системи пасажирських перевезень у Харкові відбуватиметься у співпраці з приватними перевізниками. Г.КЕРНЕС зазначив, що в ході цього процесу весь міський пасажирський транспорт буде приведено до єдиних стандартів, у тому числі й єдиних стандартів зовнішнього вигляду машин.

«По-перше, ми говоримо про один колір машин, вони будуть зеленого кольору. Ми будемо говорити, що це пасажирський транспорт, незважаючи, чи це приватник, чи це комунальної форми власності. Вони готові перефарбувати свої машини і при отриманні нових машин замовляти, щоб вони були певного кольору», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що, незважаючи на форму власності, під час реорганізації транспортної системи міста буде запроваджено єдиний для всіх видів транспорту проїзний квиток. Крім цього, належним чином будуть обладнані зупинки громадського транспорту, а також введена система JPS спостереження за рухом міського пасажирського транспорту.

Мер Харкова підкреслив, що пріоритетним у місті буде електричний транспорт, тому певну суму коштів для його утримання будуть виділяти приватні перевізники.

«Приватники, розуміючи, що сьогодні ми для них є активними конкурентами у цьому напрямку, беруть учать і готові брати участь у реорганізації транспортної схеми в місті Харкові, з урахуванням, в тому числі, розподілу відповідальності за своєчасну виплату заробітної плати водіям міського електротранспорту», - сказав він.

Г.КЕРНЕС пообіцяв, що вже найближчими днями до Харкова надійдуть 30 тролейбусів, виготовлених Львівським автомобільним заводом. Він додав, що також буде налагоджений ремонт трамвайних вагонів.