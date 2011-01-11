Кабмін включив до списку психотропних речовин ще 43 пункти

Кабінет міністрів України удосконалив державне регулювання та контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, відповідні зміни до постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 6 травня 2000 р. №770 і від 10 жовтня 2007 р. №1203» було прийнято на засіданні уряду 5 січня.

Документ розроблено Державним комітетом з питань контролю за наркотиками з метою внесення до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин 43 нових хімічних сполук, припинення їхнього обігу в Україні, а також внесення змін до гранично допустимої кількості наркотичних засобів, що містяться у лікарських препаратах.

Як зазначили у прес-службі, протягом останніх трьох місяців на території України, інших країн фіксуються факти незаконного розповсюдження аналогів амфетаміну та метамфетаміну, сумішей для куріння, що містять синтетичні канабіноїди, та ряду інших речовин.

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу прийнятого документа, є приведення переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до міжнародних договорів та посилення державного контролю за їхнім обігом шляхом встановлення заходів контролю заборонного характеру до деяких наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у зв’язку з їхньою особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.