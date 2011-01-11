П’яні студенти розтрощили льодяну копію Ейфелевої вежі

У ніч з 9 на 10 січня четверо студентів вінницьких вузів, серед яких була і дівчина, розтрощили льодяну скульптуру Ейфелевої вежі, що була встановлена на площі Театральній напередодні нового 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Вінницького міського управління міліції Юрій КУЦИЙ.

За його словами, вночі троє молодиків і дівчина, 1992 року народження, здійснили акт вандалізму, розтрощивши льодяну копію Ейфелевої вежі.

"Співробітникам вінницької міліції по гарячих слідах вдалося встановити особи вандалів та затримати їх", - зазначив Ю.КУЦИЙ.

Він повідомив, що затримані були у стані алкогольного сп’яніння.

Ю.КУЦИЙ розповів, що 10 січня Ленінський райсуд Вінниці притягнув їх до адміністративної відповідальності, присудивши трьом студентам-чоловікам по 15 діб адмінарешту, а дівчині – 5 діб.

"Відносно цих осіб зараз міська рада готує ще один судовий позов про відшкодування матеріальних збитків за цей акт вандалізму", - зазначив керівник міського управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня у Вінниці, на площі Театральній, було презентовано фестиваль молодіжної творчості "Вінницький Монмартр", під час якого встановлено копію Ейфелевої вежі з льоду висотою 2,5 метри.