Укрзалізниця повідомляє про нову спробу диверсії

Минулої ночі на станції Любенці працівниками Львівської залізниці було виявлено спробу несанкціонованого втручання в роботу стрілочного переводу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”, о 1.30 чергова станції не змогла перевести з апарата управління стрілку №4. Залізничники, які прибули на місце, виявили несправність, спричинену стороннім втручанням. Зокрема, було виключено блок-контакт, що унеможливлювало переведення стрілки.

Завдяки оперативному реагуванню фахівців Львівської залізниці нормальну роботу пристрою було відновлено. На місце події прибули представники правоохоронних органів, які засвідчили факт несанкціонованого втручання в роботу стрілочного переводу. Проводиться розслідування.

Як нагадає Управління взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”, з початку травня це вже другий випадок несанкціонованого втручання в роботу стрілочного переводу. Попередній випадок (2 травня) призвів до часткового сходження з рейок потягу “Столичний експрес” на маршруті “Дніпропетровськ-Київ”.