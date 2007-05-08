До посольства Естонії в Києві принесли свинячу голову в нацистському кашкеті (4 фото)
15:05, 08 травня 2007Суспільство
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10 активістів висловили протест
Близько 10 активістів всеукраїнського руху "За Украину, Беларусь, Россию" зібралися біля посольства Естонії в Києві, протестуючи проти перенесення пам`ятника Воїнові-визволителю в Таллінні, повідомляє РІА Новости.
Учасники акції принесли до посольства свинячу голову в нацистському кашкеті з естонським прапором.
Учасники тримають гасла "Слава советскому солдату". Ніхто з посольства на мітинг на вийшов і організатори викинули свинячу голову в урну біля естонської дипмісії.
Фото УНІАН
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